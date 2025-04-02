Обновление OnePlus 12 доступно по всему миру.

Компания OnePlus начала масштабный выход обновления OxygenOS 15.0.0.701 для смартфона OnePlus 12. После тестирования в Индии под номером CPH2573_EX01, новая версия прошивки (CPH2581_EX01) стала доступна пользователям по всему миру. Основные изменения включают улучшения интерфейса, обновления безопасности и инструменты приватности.

Среди системных нововведений — возможность изменять размер папок на главном экране до форматов 1×2 или 2×1 путём перетаскивания. Док-панель теперь поддерживает до пяти приложений, даже если на домашнем экране установлено четыре иконки в ряд. Оптимизирована анимация уведомлений и меню быстрых настроек, а элементы управления музыкой в Spotify получили обновлённые Live Alerts. В обновление также интегрирован мартовский патч безопасности Android 2025 года.

В разделе приватности добавлена опция привязки пароля к аккаунту OnePlus. Это позволяет восстановить доступ к защищённым данным через сброс пароля, если пользователь его забыл.

Обновление распространяется поэтапно: сначала для ограниченной группы, затем — для всех владельцев OnePlus 12. Пользователи могут сообщать об ошибках через раздел «Bug Report» в приложении OnePlus Community или с помощью кода *#800#. Для проверки доступности прошивки необходимо зайти в «Настройки» > «Система» > «Системное обновление».