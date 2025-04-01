OnePlus 13T точно будет представлен в наступившем месяце

Компания OnePlus официально подтвердила, что смартфон OnePlus 13T выйдет в этом месяце в Китае. Это будет компактный флагман с сочетанием премиального дизайна и мощных внутренних компонентов. Компания рекламирует устройство под слоганом «Мощь в компактном корпусе», намекая на баланс между портативностью и высокой производительностью. Хотя OnePlus не раскрыла полные характеристики, сведения от надёжных источников уже дали представление о том, чего ожидать от нового смартфона.

Согласно этим источникам, OnePlus 13T получит 6,3-дюймовый плоский экран с разрешением 1,5K. Он даст чёткое изображение в компактном форм-факторе. Несмотря на небольшой размер, в нём будет установлена батарея ёмкостью 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, обеспечивая флагманскую производительность. Кроме того, ожидается, что OnePlus интегрирует в устройство игровой движок WindChaser, который динамически регулирует частоту и напряжение процессора для оптимизации игрового процесса.

Хотя дизайн пока остаётся загадкой, утечки предполагают два возможных варианта задних камер: вертикальный или горизонтальный двойной модуль. На изображении показан OnePlus 13T с модулем камеры, похожим на тот, что использовался в Xiaomi Mi 11 Lite. Также сообщается, что 13T получит металлическую рамку и стеклянную заднюю панель.

OnePlus 13T может стать самым доступным компактным флагманом на Snapdragon 8 Elite — его стартовая цена ожидается ниже 4000 юаней ($550). Это делает его конкурентом Oppo Find X8s — компактного флагмана с 6,3-дюймовым экраном OLED 1,5K, процессором Dimensity 9400 Plus, батареей 5 700 мАч и тремя камерами по 50 Мп.