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ddr22
Vivo опубликовала официальные фото флагмана X200 Ultra в трех цветовых вариантах
Компания Vivo показала снимки нового X200 Ultra перед анонсом 21 апреля

Компания Vivo раскрыла официальные изображения своего предстоящего флагмана X200 Ultra почти за две недели до запланированной презентации 21 апреля. На фотографиях видны три варианта расцветки корпуса, включая двухцветное исполнение, напоминающее дизайн Xiaomi 15 Ultra. Вице-президент Vivo Хуан Тао поделился ключевыми характеристиками устройства, сделав особый акцент на камерной системе.

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Главной особенностью X200 Ultra станет тройная основная камера с объективами Zeiss T*: 14 мм для сверхширокоугольной съемки, 35 мм в качестве основного модуля и 85 мм для телефото. Все камеры получили оптическую стабилизацию и поддерживают запись видео 4K/60 кадров в 10-битном log-формате или замедленное видео 4K/120 кадров. Фронтальная камера, по данным инсайдеров, будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором.

Аппаратной основой смартфона станет топовый процессор Snapdragon 8 Elite, который будет работать в паре с 6,82-дюймовым 2K-экраном, оптимизированным специалистами Zeiss. Автономность обеспечит аккумулятор емкостью более 6000 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядки. Пока остается неизвестным, будет ли Vivo X200 Ultra доступен за пределами Китая, но его анонс ожидается всего через две недели после презентации Oppo Find X8 Ultra.

#vivo
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ты клешнепалый биомусор,тебе ли говорить.тебя человеком назвать нельзя.отход просто
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орк з росії
22:36
не плач. такие как ты не могут статьи писать) Продолжай ныть в коментах. игнор мусора
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VAKT
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опять шеша/чимбал мимикрирует - этот грязный розовый пол уже половина оверклокерсов узнает
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VRoman
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офнись чучело.иди к ослу пристройся.у тебя вечерний чпок
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орк з росії
22:34
статье не напишеш довпаеп 50 летний? вот и пальцы закрой.
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
Ненавижу Пациента 3050 и Чимбала
22:33
я ослов не чпокаю в отличии от тебя и в свинарнике не живу,статью он написал,это высер говнососа -тебе ниже уже написали ,что это кал
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
орк з росії
22:33
ну оторвись от осла и напиши статью? довпаеп 50 летний? или ума не хватает?
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
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