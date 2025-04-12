Позже выйдет более бюджетный вариант iQoo Z10x с IPS-панелью, аккумулятором 6500 мАч и ценой в 145 долларов.

Vivo официально выпускает на рынок среднебюджетные смартфоны iQoo Z10 и Z10x. Невзирая на невысокую стоимость, старшая модель предлагает один из самых ярких AMOLED-экранов в сегменте. Также внимание к себе привлекает и ёмкость аккумулятора.

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iQoo Z10 получил 6,77-дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления изображения 120 Гц. Матрица выполнена по технологии AMOLED и имеет пиковую яркость свыше 5000 нит. Чтобы использование смартфона на полной яркости не навредило автономности устройства, производитель оснастил его одним из самых мощных аккумуляторов на рынке мобильных телефонов — 7300 мАч. Заряжать его можно блоками с мощностью до 90 Вт. Под капотом устройства находится 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. На тыльной стороне расположена основная 50-мегапиксельная камера с 2-мегапиксельным вспомогательным модулем.

Сообщается, что iQoo Z10 появится на рынке уже 16 апреля 2025 года с ценой в 230 долларов. На рынке будет сложно найти аппарат с подобными техническими характеристиками аккумулятора и дисплея, тем более в таком ценовом сегменте.

Младшая версия iQoo Z10x оснащена более скромными компонентами. Аппарат получил 6,72-дюймовый дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и разрешением 2400х1080 пикселей. Ёмкость батареи составила 6500 мАч с функцией быстрой зарядки на 44 Вт. За скорость работы смартфона отвечает процессор Dimensity 7300. Аппарат имеет такой же набор камер из 50-мегапиксельного основного модуля и вспомогательного сенсора на 2 Мп.

Стоимость iQoo Z10x составит 145 долларов, а его выход намечен на 22 апреля.