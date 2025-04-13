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iPadOS 19 может получить обновление в стиле macOS
Высокая производительность iPad заставляет Apple развивать систему iPadOS

Компания Apple уже давно устанавливает в планшеты iPad такие же мощные комплектующие, как и в компьютеры Mac. Некоторые полагают, что на данный момент у этих планшетов нет реальных аналогов. Однако компания всегда отставала в программной части: предыдущие версии iPadOS не позволяли устройствам полностью раскрыть свой потенциал.

Похоже, Apple осознала эту ошибку. Согласно новому отчёту, грядущее обновление iPadOS 19 принесёт кардинальные изменения дизайна и предложит возможности, близкие к уровням macOS.

В последнем выпуске рассылки Power On от Марка Гурмана из Bloomberg, на который ссылается 9to5Mac, говорится, что Apple готовит полностью переработанную версию iPadOS 19. За последние годы компания добавила поддержку клавиатуры и мыши, а также возможность работы с внешними накопителями, такими как SSD. Но пришло время настоящих изменений, которые позволят владельцам iPad почувствовать себя за полноценной заменой ноутбука.

«Мне сообщили, что в этом году обновление сосредоточится на продуктивности, многозадачности и управлении оконными приложениями — с прицелом на то, чтобы устройство работало больше как Mac. Пользователи iPad давно просят Apple сделать планшет мощнее.»

Пока конкретных деталей в отчёте нет, но из описания Гурмана можно предположить, что система будет работать по принципам, похожим на macOS. Однако если сходства окажутся слишком очевидными, это может подтолкнуть покупателей отказаться от одного из классов устройств — что скажется на продажах.

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#apple #ipados
Источник: wccftech.com
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