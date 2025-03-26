Названа дата проведения мероприятия Apple WWDC 2025

Apple объявила, что её ежегодная Всемирная конференция разработчиков (WWDC) пройдет с 9 по 13 июня. Это будут как онлайн-сессии для разработчиков, так и основная презентация, которая состоится 9 июня в Apple Park.

Во время этой презентации ожидается, что Apple анонсирует новые поколения своих основных программных платформ: iOS, iPadOS и macOS. В этом году изменится дизайн этих платформ, который станет более прозрачным и напоминающим visionOS, с большим количеством стеклянных элементов. Намёк на это можно увидеть в логотипе WWDC, который включает полупрозрачную цифру 25. Говорят, что это будет самое значительное обновление дизайна платформ с момента релиза версии iOS 7 более десяти лет назад.

Помимо презентации, Apple также проведет традиционные очные мероприятия для разработчиков, где они смогут встретиться с экспертами Apple в индивидуальных и групповых лабораторных сессиях и принять участие в специальных активностях. Билеты будут продаваться в ограниченном количестве для разработчиков, которые хотят принять участие в мероприятии. Также будут доступны бесплатные онлайн-сессии в течение всех пяти дней.