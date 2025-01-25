Apple представила статистику распространения версий iOS и iPadOS

Впервые с момента релиза iOS 18 в сентябре прошлого года компания Apple опубликовала данные о её распространении среди пользователей. iOS 18 и более современные версии, вроде iOS 18.2, в настоящее время установлены на 68% всех iPhone. Если ограничиться только моделями iPhone, выпущенными за последние четыре года, iOS 18 работает на 76% устройств.

Все активные модели iPhone

Сейчас:

iOS 18: 68%

iOS 17: 19%

iOS 16 и старше: 13%

2024 год

iOS 17: 66%

iOS 16: 23%

iOS 15 и старше: 11%

2023 год

iOS 16: 72%

iOS 15: 20%

iOS 14 и старше: 8%

Устройства, выпущенные за последние четыре года

Сейчас:

iOS 18: 76%

iOS 17: 9%

iOS 16 и старше: 5%

2024 год

iOS 17: 76%

iOS 16: 20%

iOS 15 и старше: 4%

2023 год

iOS 16: 81%

iOS 15: 15%

iOS 14 и старше: 4%

Что могут сказать эти данные? Apple Intelligence, появившаяся в iOS 18.1 и значительно расширенная в iOS 18.2, может оказывать некоторое влияние на темпы распространения. Однако ограниченное распространение Apple Intelligence по странам и устройствам сильно ограничивает степень этого влияния на установку последних версий iOS. Без Apple Intelligence модели iPhone, поддерживающие iOS 17 (начиная с iPhone XS 2018 года), поддерживают и iOS 18.

Кроме того, Apple упростила задачу для тех, кто не хочет обновляться до следующей крупной версии, позволяя остаться на старой и при этом получать защиту. Например, Apple выпустила iOS 17.7 для тех, кто не хотел обновляться до iOS 18, опасаясь возможных ошибок на новой версии, которые могут повредить их iPhone, и предпочёл остаться на iOS 17. Обновление iOS 17.7 дало этим пользователям то, что они хотели, при этом сохраняя безопасность их устройств.

Сейчас:

iPadOS 18: 53%

iPadOS 17: 28%

iPadOS 16 и старше: 19%

2024 год

iPadOS 17: 53%

iPadOS 16: 29%

iPadOS 15 и старше: 18%

2023 год

iPadOS 16: 50%

iPadOS 15: 37%

iPadOS 14 и старше: 13%

Устройства, выпущенные за последние четыре года

Сейчас:

iPadOS 18: 63%

iPadOS 17: 27%

iPadOS 16 и старше: 10%

2024 год

iPadOS 17: 61%

iPadOS 16: 29%

iPadOS 15 и старше: 10%

2023 год

iPadOS 16: 53%

iPadOS 15: 39%

iPadOS 14 и старше: 8%

Из данных по iPadOS видно, что они не только более стабильны, но и меньше владельцев планшетов чувствуют необходимость обновлять своё ПО.

Статистика основана на устройствах, совершивших транзакции в App Store 21 января 2025 года.