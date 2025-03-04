Новый планшет iPad не получил поддержки Apple Intelligence

Во вторник компания Apple представила новый планшет iPad 11-го поколения с обновлёнными внутренними компонентами, но с прежним дизайном. Новый базовый iPad обладает улучшенной производительностью благодаря чипу A16 Bionic. Это делает его единственным устройством Apple последнего времени, которое лишено поддержки Apple Intelligence. Решение Apple не включать функции ИИ в бюджетный iPad призвано не мешать продажам iPad mini 7.

Вчера сообщалось, что Apple выпустит новый продукт в линейке Air. Казалось, речь шла про MacBook Air, но это не так. Новый iPad сохраняет тот же дизайн, что и его предшественник. Новая модель оснащена портом USB-C снизу и одной камерой сзади. Она работает на системе iOS 18.

Процессор A16 на 30% быстрее чипа A14 в 10-м поколении iPad. Apple заявляет, что самый дешёвый iPad как минимум в шесть раз быстрее самого продаваемого планшета Android. Компания установила несколько ограничений и критериев для Apple Intelligence, и новый iPad не выполняет их.

Чип A16 даёт рост производительности для повседневных задач и использования в iPadOS, при этом обеспечивая работу от батареи на целый день. По сравнению с предыдущим поколением обновлённый iPad с A16 работает почти на 30% быстрее. По сравнению с iPad с чипом A13 Bionic, пользователи увидят улучшение общей производительности до 50%, а A16 делает обновлённый iPad в 6 раз быстрее самого продаваемого планшета Android, хотя Apple не говорит, что это за планшет.

iPad поддерживает все новые функции в iOS 18, но чип A16 недостаточно мощный, чтобы поддерживать Apple Intelligence. iPad 11 продолжает поддерживать Apple Pencil (USB-C), что позволяет пользователям взаимодействовать с устройством с большей точностью при рисовании. Поскольку дизайн остался прежним, для набора текста можно использовать тот же аксессуар Magic Keyboard Folio.

Предлагается хранилище минимум 128 ГБ вместо 64 ГБ и 256 ГБ и 512 ГБ. iPad 11 стоит от $349 за модель Wi-Fi и $499 за модель с сотовой связью. Предзаказы на устройство открыты с сегодняшнего дня, а отправка начнётся 12 марта. Apple также анонсировала новый iPad Air с чипом M3.