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Поставщик Apple рассматривает возможность переноса производства iPhone и другой продукции в США
Компания Apple Luxshare может начать работать в США

Компания Apple оказалась в непростой ситуации, поскольку полностью зависит от импорта своей продукции и не сможет пережить введение пошлин без принятия важных решений. Недавно сообщалось, что Apple не будет переносить производство своей продукции в США, так как это может оказаться ещё более затратным. Однако один из ключевых поставщиков Apple рассматривает возможность переноса своих производственных мощностей в США в ответ на введённые Трампом импортные пошлины.

Согласно статье Reuters, поставщик Apple Luxshare изучает возможность переноса части своего производства в США, чтобы справиться с последствиями появления новых пошлин. Китай будет облагаться налогом в размере 104%, если захочет экспортировать товары в США. Об этом заявила председатель правления Luxshare Ван Лайчунь во время телефонного разговора с аналитиками.

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Luxshare является одним из ключевых поставщиков Apple и занимается производством флагманских моделей iPhone, AirPods, Apple Watch, а также Vision Pro. Ван отметила, что для Luxshare краткосрочные финансовые последствия из-за новых пошлин будут ограниченными, поскольку объёмы экспорта в США пока невелики. Тем не менее компания анализирует инвестиционную стратегию, которая поможет справиться с потенциальными торговыми сбоями. Она заявила, что приостановит некоторые планы развития в Китае, пока оценивает новые производственные площадки в других частях мира, включая США.

По её словам, компании требуется от 12 до 18 месяцев, чтобы построить и запустить новую производственную линию в тех местах, где у неё уже есть фабрика.

На вопрос о том, будут ли пошлины покрываться совместно компаниями в цепочке поставок и конечными потребителями, Ван ответила:

На сегодняшний день ни один производитель оборудования не оплачивает пошлины или складскую логистику. Такого никогда не происходило, и я думаю, что так будет и впредь.

Но она признала, что существуют опасения по поводу того, что клиенты будут стремиться к снижению цен из-за пошлин, добавив: «Клиенты всегда сотрудничали с поставщиками в вопросах повышения конкурентоспособности».

Luxshare хорошо знакома с расширением, поскольку уже ведёт деятельность в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мексике и США. Однако инвестиции и производственные мощности в США ограничены, что может вызвать перебои в торговле. Поставщик не поделился дополнительными деталями относительно своих планов и того, когда и где планируется расширение производственных мощностей. Однако Ван сообщила, что на разработку новых производственных линий в странах, где компания уже работает, требуется от 12 до 18 месяцев.

#apple
Источник: wccftech.com
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