Замену гигантскому платежеспособному рынку Соединенных Штатов для экспортно ориентированной экономики Китая практически невозможно найти.

Американский президент подписал указ о введении 104% пошлин на китайскую продукцию и ровно в 3 раза увеличил пошлины на посылки из КНР до значения в 90 процентных пунктов. Обычно китайские посылки на территорию Соединенных Штатов доставляются после покупки товаров ну двух крупнейших розничных рынках – Shein и Temu. Поэтому теперь посылки, доставляемые после покупки на Shein и Temu, будут облагаться 90% пошлиной. Об этом рассказывают американские медиа.

Согласно национальным СМИ, Трамп на официальном уровне одобрил трёхкратное повышение пошлин на дешевые посылки, которые доставляются на территорию Соединенных Штатов посредством международной почты.

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Трамп проанализировал ошибки первого президентского срока и решил пойти ва- банк, став второй раз главой Белого дома.





Ранее 79-летний американский политик зафиксировал ставку пошлины на посылки, чья стоимость ниже 800$, на коэффициенте в 30 процентных пунктов или 25$. Новый тариф заработает уже со 2 мая.

Теперь же новая ставка ввозной пошлины будет 90% от цены отправления или 75$. А уже с начала лета, то есть с 1 июня, цена посылки в виде пошлины увеличится до 150$.

Отметим, что подписанный закон обоюдоострый: если стороны не договорятся, в США однозначно подымутся цены, а Китай недополучит гигантский объем выручки.

Так опасаясь резкого повышения цен на собственную продукцию, собираемую в странах Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, Индии и Вьетнаме, американская Apple самолётами вывозит смартфоны в Соединенные Штаты, стараясь успеть перевезти как можно больше высокотехнологичных девайсов до начала действия высоких пошлин.