Американский президент подписал указ о введении 104% пошлин на китайскую продукцию и ровно в 3 раза увеличил пошлины на посылки из КНР до значения в 90 процентных пунктов. Обычно китайские посылки на территорию Соединенных Штатов доставляются после покупки товаров ну двух крупнейших розничных рынках – Shein и Temu. Поэтому теперь посылки, доставляемые после покупки на Shein и Temu, будут облагаться 90% пошлиной. Об этом рассказывают американские медиа.
Согласно национальным СМИ, Трамп на официальном уровне одобрил трёхкратное повышение пошлин на дешевые посылки, которые доставляются на территорию Соединенных Штатов посредством международной почты.
Трамп проанализировал ошибки первого президентского срока и решил пойти ва- банк, став второй раз главой Белого дома.
Ранее 79-летний американский политик зафиксировал ставку пошлины на посылки, чья стоимость ниже 800$, на коэффициенте в 30 процентных пунктов или 25$. Новый тариф заработает уже со 2 мая.
Теперь же новая ставка ввозной пошлины будет 90% от цены отправления или 75$. А уже с начала лета, то есть с 1 июня, цена посылки в виде пошлины увеличится до 150$.
Отметим, что подписанный закон обоюдоострый: если стороны не договорятся, в США однозначно подымутся цены, а Китай недополучит гигантский объем выручки.
Так опасаясь резкого повышения цен на собственную продукцию, собираемую в странах Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, Индии и Вьетнаме, американская Apple самолётами вывозит смартфоны в Соединенные Штаты, стараясь успеть перевезти как можно больше высокотехнологичных девайсов до начала действия высоких пошлин.