Изменение тарифной политики правительства США заметно не только на фондовых биржах, но и в магазинах Apple. Покупатели опасаются резкого роста цен на iPhone, Mac.

Тарифы, введенные правительством США при президенте Дональде Трампе, уже несколько дней находятся в центре внимания, и первые ощутимые последствия явно ощущаются на фондовом рынке. Теперь, похоже, жители США начинают запасаться различной техникой, как сообщает информационное агентство Bloomberg.

Покупатели устремляются в магазины Apple в США, чтобы запастись новыми iPhone, прежде чем цены на них резко вырастут

Американцы на прошлых выходных устремились в магазины Apple, чтобы запастись iPhone и другими устройствами перед возможным повышением цен. Опасения не беспочвенны, ведь устройства Apple в основном производятся в Китае — стране, товары которой президент Трамп намерен пустить на внутренний рынок только с пошлинами в 54 процента, начиная с 9 апреля.

На прошлой неделе эксперты подсчитали, что топовая модель iPhone 16 Pro Max может подорожать почти на 800 долларов из-за новой тарифной политики, и ее стоимость достигнет 2300 долларов.

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Сообщается, что Apple уже подготовилась к новым обстоятельствам и больше полагается на импорт из Индии и Вьетнама. С другой стороны, компания, как сообщается, уже «заранее ввезла в страну множество моделей iPhone, чтобы иметь достаточные запасы».

Однако очевидно, что компания из Купертино, как глобальный игрок, особенно страдает от новых пошлин США. Акции Apple в последние дни это отчетливо ощутили и зафиксировали огромные потери. В то же время показатели продаж, как ни странно, существенно улучшились, что было обусловлено паническими покупками.

На прошлых выходных в официальных магазинах компании наблюдались длинные очереди, которые обычно образуются при выпуске нового поколения iPhone. Согласно отчету Bloomberg, в магазинах Apple по всей территории США отмечаются покупательские настроения, схожие с предрождественскими.

«Люди спешат и задают вопросы», — цитирует Bloomberg сотрудника магазина. Другой покупатель отметил, что многие пользователи Apple в настоящее время обновляют свои устройства — задолго до осени, когда, как обычно, должны появиться новые поколения устройств.

По данным Bloomberg, сотрудники также ожидают продолжения роста продаж в ближайшие дни. Сама Apple хранит молчание и не желает комментировать текущую ситуацию. Между тем, эксперты предполагают, что компания, вероятно, по-прежнему сможет продавать устройства, импортированные в США до изменения таможенной политики, по старой цене до лета.

Таким образом, цена на продукцию Apple вряд ли изменится до третьего квартала 2025 года — как раз к выходу iPhone 17. Пока неизвестно, насколько дорогим окажется последнее поколение смартфонов на рынке США.