Президент Дональд Трамп убежден, что США обладают необходимыми ресурсами для переноса производства iPhone из Китая. Вопрос лишь в том, готова ли Apple к резкому росту затрат из-за высокой стоимости американской рабочей силы.

Во время пресс-брифинга пресс-секретарь Каролин Ливитт подтвердила позицию Дональда Трампа: он абсолютно уверен, что США могут наладить выпуск iPhone на своей территории. По ее словам, страна обладает достаточными трудовыми и производственными ресурсами для этого.

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Ливитт напомнила о планах Apple инвестировать $500 млрд в американскую экономику в ближайшие четыре года. Если бы компания не рассматривала США как перспективную площадку для производства, такие вложения были бы маловероятны. Однако детали инвестиций не уточняются, и пока неизвестно, касаются ли они сборки iPhone.





Эксперты сомневаются в реалистичности такого сценария. Аналитик Bloomberg Марк Гурман ранее заявлял, что перенос производства iPhone в США приведет к резкому удорожанию устройств из-за высокой зарплаты рабочих и дополнительных издержек.

Ситуацию усложняют новые тарифы Трампа на китайские товары. С учетом дополнительных 54% пошлин общая ставка достигнет 104%, что ударит по стоимости iPhone и других продуктов Apple. Пока неясно, ведут ли компания и администрация США переговоры о возможных исключениях.