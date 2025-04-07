Компания Samsung предоставляет длительную поддержку для своих новейших флагманских смартфонов серии Galaxy S25, но их версии Enterprise Edition будут получать обновления ещё дольше, пишет издание GSMArena.
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Сообщается, что официальный сайт Samsung Knox даёт разъяснения относительно сроков официальной поддержки ряда моделей смартфонов Samsung, в том числе Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra версии Enterprise Edition, для которых производитель гарантирует обновления ОС вплоть до Android 23, то есть в течение последующих восьми лет, что на один год больше по сравнению с обычными вариантами серии Galaxy S25. Кроме того, данные модели будут получать апдейты безопасности до 2032 года.
Таким образом, на текущий момент модели Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra версии Enterprise Edition являются смартфонами с наиболее длительной поддержкой программного обеспечения во всём мире.