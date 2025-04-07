Производитель обещает обновлять ОС для данных смартфонов вплоть до Android 23.

Компания Samsung предоставляет длительную поддержку для своих новейших флагманских смартфонов серии Galaxy S25, но их версии Enterprise Edition будут получать обновления ещё дольше, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что официальный сайт Samsung Knox даёт разъяснения относительно сроков официальной поддержки ряда моделей смартфонов Samsung, в том числе Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra версии Enterprise Edition, для которых производитель гарантирует обновления ОС вплоть до Android 23, то есть в течение последующих восьми лет, что на один год больше по сравнению с обычными вариантами серии Galaxy S25. Кроме того, данные модели будут получать апдейты безопасности до 2032 года.

Таким образом, на текущий момент модели Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra версии Enterprise Edition являются смартфонами с наиболее длительной поддержкой программного обеспечения во всём мире.