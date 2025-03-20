Google Pixel 9a поступит в продажу в апреле за $499

По данным аналитической компании IDC, мировой рынок смартфонов в этом году вырастет всего на 2,3% в годовом исчислении. Чтобы увеличить продажи, производители разрабатывают более доступные по цене модели. Apple недавно выпустила iPhone 16E, чтобы подстегнуть спрос внутри своей экосистемы iOS.

В среду Google представила Pixel 9a — свой новый доступный смартфон. Pixel 9a работает на процессоре Tensor G4, превосходящем по своим возможностям прошлый чип Tensor G3.

Pixel 9a получил новый дизайн с плоским профилем и закруглёнными краями. Он доступен в четырёх цветах. Google оснастила устройство экраном Actua 6,3 дюйма, который выдаёт до 2700 нит пиковой яркости и адаптивную частоту обновления 120 Гц. Это делает его лучшим дисплеем среди всех устройств серии A.

Google также заявляет, что у Pixel 9a лучшая камера среди всех смартфонов стоимостью до $500. Смартфон оснащён двойной основной камерой, включающей ультраширокоугольный модуль 13 Мп и основной модуль 48 Мп. Ультраширокоугольная камера теперь также поддерживает Macro Focus.

Поскольку Pixel 9a работает на том же процессоре Tensor G4, что и премиальная серия Pixel 9, пользователи смогут пользоваться всеми новыми функциями фотосъёмки на базе ИИ, включая:

Add Me, представленная в серии Pixel 9, теперь впервые доступна и в серии A. Эта функция объединяет два групповых снимка в один, чтобы на фото оказались все — даже фотограф.

Best Take позволяет создать идеальное групповое фото, незаметно объединяя выражения лиц с серии снимков в один кадр.

Magic Editor с функцией Auto Frame может автоматически кадрировать ваше фото — новое или старое. Он предложит лучший кадр и даже расширит изображение, чтобы захватить больше сцены. Также можно переосмыслить фото в Magic Editor, например, добавив осенние листья или зелёную траву. Достаточно нажать на то, что хотите изменить на фото, и написать, что хотите увидеть.

Pixel 9a также поддерживает другие функции камеры, включая Magic Eraser, Audio Magic Eraser, Night Sight, Astrophotography и новую функцию Panorama с Night Sight.

Pixel 9a также предлагает лучшее время автономной работы среди всех моделей Pixel на сегодняшний день. Google утверждает, что Pixel 9a обеспечит более 30 часов работы от аккумулятора и более 100 часов в режиме Extreme Battery Saver. Как и ожидалось, устройство получит семь лет обновлений системы, обновлений безопасности и Pixel Drops. Для повышения надёжности в повседневном использовании Pixel 9a получил улучшенную защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что делает его самым прочным смартфоном серии A.

Pixel 9a будет доступен по цене от $499 и поступит в продажу в апреле.