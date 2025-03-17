Pixel 9a протестировали в преддверии анонса

Ожидается, что компания Google добавит Pixel 9a в свою линейку смартфонов до конца месяца. Она не слишком хорошо контролирует утечки относительно своего нового аппарата средней ценовой категории. Устройство уже неоднократно тестировали и показывали его внешний вид. При анализе производительности замечено, что оно набирает меньше баллов в многоядерном тесте, чем базовый Pixel 9, несмотря на использование того же процессора Tensor G4. Этот факт может говорить о том, что применяется упрощённый вариант процессора.

В обычных Pixel 9 с Tensor G4 используется технология Fan-Out Panel Level Packaging (FOPLP). Это дороже в производстве, но даёт ряд преимуществ, включая уменьшенные размеры кристалла и снижение нагрева. Тестирование Pixel 9a YouTube-блогером показало, что в Geekbench 6 Pixel 9a набрал 1530 баллов в одноядерном тесте и 3344 балла в многоядерном.

По сравнению с базовым Pixel 9 результаты одноядерного теста почти идентичны, но в многоядерном тесте заметна разница. Более дорогая модель набирает 3821 балл. Это расхождение может быть связано с тем, что Google использует технологию Samsung IPoP (Integrated Package on Package) в Pixel 9a. Чип в результате будет работать при более высокой температуре, что приведёт к снижению многоядерной производительности. Кроме того, все модели, кроме базового Pixel 9, оснащены испарительной камерой, обеспечивающей лучшую теплоотдачу.

Наверняка Pixel 9a снова будет лишён сложной системы охлаждения ради экономии, но это может быть последним случаем, когда Google использует чип Samsung в своих смартфонах. Сообщается, что с Tensor G5 для линейки Pixel 10 компания перейдёт на технологии TSMC. Если Pixel 10a будет выпущен, можно рассчитывать на улучшенную теплопроводность и, как следствие, более высокую производительность по сравнению с Pixel 9a.