WhatsApp на iOS позволит входить одновременно в несколько аккаунтов

Мессенджер WhatsApp постепенно расширяет функциональность своей платформы на iOS и Android, упрощая пользователям процесс обмена сообщениями. Компания работает над добавлением новой функции, которая позволит пользователям iPhone входить в несколько аккаунтов WhatsApp на одном устройстве.

Ранее поддержка нескольких аккаунтов WhatsApp была доступна только бета-тестерам на Android. Теперь компания предоставила доступ пользователям приложения TestFlight на iOS. Это позволит пользователям управлять как личными, так и бизнес-аккаунтами на одном устройстве. Когда функция будет запущена, пользователи больше не будут нуждаться в отдельном приложении WhatsApp Business для доступа к другому аккаунту.

В бета-версии приложения 25.2.10.70 можно создать новый аккаунт или войти в существующие аккаунты, отсканировав QR-код. Это позволит связать два аккаунта WhatsApp и использовать их на одном iPhone.

Резервные копии чатов, настройки и уведомления останутся при этом каждый в своём аккаунте. Пользователи смогут переключаться между аккаунтами без необходимости менять приложение или устройство. Это напоминает возможность Instagram, где достаточно дважды нажать на иконку профиля или удерживать её, чтобы выбрать другой аккаунт. На данный момент неизвестно, когда компания окончательно выпустит обновление для iPhone, так как оно всё ещё находится на стадии бета-тестирования. Судя по состоянию сборки, обновление WhatsApp уже не за горами. Также было сказано, что WhatsApp теперь является частью Центра учётных записей компании, что позволит пользователям удобнее управлять своей информацией.