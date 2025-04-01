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ddr22
Oppo Find X8s получил батарею меньше, чем у OnePlus 13T
Oppo Find X8s оказался с меньшей батареей по сравнению с OnePlus 13T, несмотря на схожий форм-фактор и флагманский статус

В сети появились новые подробности о предстоящем смартфоне Oppo Find X8s. Устройство сохранит фирменный круглый модуль камеры с логотипом Hasselblad и будет доступно в уже знакомых цветах: космический черный, звездный серый, розовый и голубой. При этом новинка получит экран с диагональю 6,32 дюйма, что сделает его самым компактным в линейке Find X8. Разрешение дисплея составит 1,5K, а частота обновления достигнет 120 Гц.
Несмотря на уменьшенные габариты, Oppo Find X8s сохранит поддержку быстрой зарядки 80 Вт по проводу и 50 Вт беспроводной, а также получит отдельную кнопку для камеры. Корпус устройства будет защищен по стандарту IP68/69, а толщина составит всего 7,73 мм при весе 179 граммов. Однако батарея нового флагмана окажется меньше, чем у конкурента OnePlus 13T — 5700 мАч против предполагаемых 5900 мАч.  
Интересно, что Oppo Find X8s, вероятно, получит процессор MediaTek Dimensity 9400+, в то время как OnePlus 13T может использовать Snapdragon 8 Elite. Это подтверждает слухи о том, что устройства, несмотря на схожий форм-фактор и время выхода (ориентировочно апрель 2025 года), будут значительно отличаться по начинке.  

#oppo find x8s
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