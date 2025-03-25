Китайские производители готовят относительно небольшие смартфоны с высокой автономностью

Компании OnePlus и Oppo готовятся выпустить более компактные смартфоны. Инсайдер утверждает, что ёмкость аккумулятора окажется больше, чем ожидалось.

Уже несколько месяцев ходят слухи о смартфонах с приставкой Mini от Oppo и OnePlus. Ожидается, что OnePlus представит такое устройство под названием OnePlus 13T. Якобы оно получит дисплей размером 6,3 дюйма. Это значительно меньше флагманского OnePlus 13 с его экраном на 6,82 дюйма.

По данным инсайдера Digital Chat Station, либо OnePlus 13T, либо компактная модель Oppo — либо обе — будут оснащены аккумулятором на 6200 мАч. Это больше, чем батарея OnePlus 13, а также больше, чем сообщалось ранее тем же источником, когда упоминалась ёмкость 6000 мАч. Независимо от того, в каком устройстве окажется такая батарея, это может привлечь внимание многих покупателей.

Инсайдер утверждает, что устройство дебютирует в апреле, и это вполне может совпасть с каким-либо анонсом.

Как отмечает издание GSMArena, Oppo назначила на 10 апреля презентацию новых устройств, среди которых будут Find X8 Ultra, серия тонких смартфонов Oppo Find X8S и другие новинки, включая планшет, умные часы и наушники. На онлайн-витрине Oppo уже появились эти устройства с некоторыми характеристиками, такими как Snapdragon 8 Elite и Android 15, но опубликованы и новые фотографии смартфонов. Пока неясно, представит ли Oppo свою компактную модель именно в этот день, но это вполне вероятно.