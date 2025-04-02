Мобильные устройства Samsung получат аккумуляторы с повышенной плотностью хранения энергии

Компания Samsung планирует использовать новую технологию аккумуляторов в своих носимых устройствах, включая Galaxy Watch и Galaxy Ring. Это случится до конца года и обеспечит улучшенную плотность хранения энергии.

MT Report сообщает, что Samsung хочет использовать «полностью твердотельные аккумуляторы» в носимых устройствах, начиная со следующей версии Galaxy Ring, которая выйдет позже в этом году. Эти аккумуляторы обеспечивают более высокую плотность энергии и более гибкие формы благодаря использованию твердых электролитов вместо жидких, как в литий-ионных аккумуляторах.

Существующий твердотельный аккумулятор, разработанный Samsung, имел плотность энергии около 200 Втч/л. Компания, по всей видимости, работает над улучшенной версией, которая достигнет показателя 360 Втч/л. Эта новая технология может появиться в следующем Galaxy Ring.

Несмотря на опасения относительно финансовой целесообразности использования этой технологии в Ring, сообщается, что Samsung планирует использовать обновленный аккумулятор в будущих наушниках Galaxy Buds уже в 2026 году, а в Galaxy Watch — уже в 2027 году. Samsung напрямую не подтвердила эти данные, но компания намекнула ранее в этом году, что будет инвестировать в развитие этой технологии аккумуляторов.