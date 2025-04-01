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Анонсированы смарт-часы Amazfit Bip 6 с экраном AMOLED и поддержкой Bluetooth-звонков
Amazfit Bip 6 будут работать до двух недель

Компания Amazfit представила смарт-часы Bip 6, которые стали продолжением модели Bip 5 2023 года. Часы работают на операционной системе Zepp OS 4.5, которая использует технологию OpenAI. Они оснащены цветным экраном AMOLED размером 1,97 дюйма с разрешением 450x390 пикселей, плотностью пикселей 302 ppi и пиковой яркостью 2000 нит. Экран защищён закалённым стеклом и имеет антиотпечатковое покрытие. Также поддерживается более 400 циферблатов, но Amazfit не сообщает о поддержке Always-On Display.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а крышка — из армированного полимера. На правой стороне устройства расположены две физические кнопки. Вес часов составляет 27,9 г без ремешков, ширина которых 22 мм, а регулируемый размер запястья — от 130 до 195 мм. Ремешки изготовлены из жидкого силикона и оснащены классической застёжкой с кнопкой.

Amazfit Bip 6 оснащён стандартным набором функций для здоровья и фитнеса, включая отслеживание сна, мониторинг сердечного ритма, измерение уровня кислорода в крови и контроль стресса. Часы также поддерживают более 140 спортивных режимов для занятий в помещении и на улице, могут отслеживать менструальные циклы женщин, а Wild.AI предлагает рекомендации по тренировкам, диете и восстановлению на основе менструальных и гормональных циклов.

Другие особенности Amazfit Bip 6 включают водонепроницаемость по стандарту 5 ATM, поддержку Bluetooth-звонков, наличие динамика и микрофона, Zepp Coach и датчик окружающего света для автоматической регулировки яркости.

Bip 6 также имеет встроенный GPS с пятью спутниковыми системами позиционирования и поддерживает загрузку карт для получения пошаговых указаний. Кроме того, есть голосовое управление и Bluetooth 5.2, что позволяет использовать часы с устройствами на Android 7.0 и выше, а также iOS 14.0 и выше.

Amazfit Bip 6 оснащён аккумулятором ёмкостью 340 мАч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 14 дней работы при обычном использовании и до шести дней при интенсивном использовании. В розничной упаковке Bip 6 есть зарядная база с поддержкой USB-C, но кабель для зарядки отсутствует.

Amazfit предлагает Bip 6 в чёрном, угольно-сером, каменном и красном цветах. Модель уже доступна в США по цене $79,99.

#смарт-часы #amazfit
Источник: gsmarena.com
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