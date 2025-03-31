Новый способ складывания лишает смартфон такого понятия, как основной экран

Компания Samsung, возможно, готовится буквально перевернуть рынок складных телефонов. Недавно одобренный патент Патентного и товарного знака США раскрывает дизайн складного смартфона, который может сгибаться как внутрь, так и наружу благодаря новому шарнирному механизму. Если это будет реализовано, то может означать радикальный отход от текущего отраслевого стандарта.

Патентное изображение, представленное информатором @xleaks7 и обнаруженное GSMArena, показывает один гибкий дисплей, который складывается в обе стороны, устраняя необходимость в отдельном защитном экране. Сегодняшние складные устройства полагаются на внешние дисплеи для быстрого доступа к смартфону, при этом основной экран остается надежно спрятанным. Но новый подход Samsung может обеспечить по-настоящему бесшовный опыт, все в одном дисплее, который адаптируется к потребностям пользователя, независимо от того, как он сложен.

Чтобы сделать это возможным, Samsung разрабатывает гибкий сверхтонкий стеклянный (UTG) дисплей, поддерживаемый слоистой структурой гибких полимеров и клея. Система шарниров оснащена двумя осями складывания и уникальной опорной пластиной в виде решетки, которая позволяет экрану сгибаться в обоих направлениях, сохраняя при этом структурную целостность.

Интересно, что конструкция также включает небольшую открытую часть дисплея в виде полосы под задними камерами, что дает пользователям доступ к уведомлениям и основным функциям, даже когда устройство сложено. Это интересный ход, который сохраняет функциональность, не ставя под угрозу дизайн.

Похоже, гиганты индустрии смартфонов полностью принимают складные устройства и не боятся экспериментировать. Совсем недавно Huawei представила Pura X, раскладной телефон, который складывается вбок, а не вертикально. Он открывается, чтобы показать более широкий дисплей формата 16:10, который растягивается до 6,3 дюйма, стирая грань между раскладушкой и планшетом.

Очевидно, что форм-факторы быстро развиваются, и 360-градусный дизайн Samsung может оказаться самым смелым на сегодняшний день. Конечно, пока все это остается в виде концепции, но это свежий взгляд на то, что может произойти дальше в гонке складных устройств.