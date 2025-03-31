Samsung представила стиральные машины Bespoke AI с умными экранами и улучшенным распознаванием ткани.

Image: Samsung

Компания Samsung представила обновлённую линейку бытовой техники Bespoke AI Laundry, включающую стиральные машины и сушилки с поддержкой искусственного интеллекта. Устройства оснащены 7-дюймовыми сенсорными экранами AI Home, которые не только управляют процессами стирки и сушки, но и интегрируются с другими умными девайсами в доме.

Стиральные машины получили функцию AI Wash+, анализирующую тип ткани, вес белья и уровень загрязнения для автоматической настройки количества моющего средства, воды и времени цикла. В ассортименте — крупногабаритные 27-дюймовые модели с увеличенным барабаном и компактные 24-дюймовые версии для небольших помещений. Последние потребляют на 55% меньше энергии благодаря технологиям AI Ecobubble и QuickDrive, ускоряющим удаление пятен.

Сушилки доступны в двух вариантах: с традиционной вентиляцией и энергоэффективным тепловым насосом. Система AI Dry+ определяет материал вещей, подбирая оптимальную температуру и уровень влажности, а режим Bedding адаптирует сушку для объёмных изделий вроде одеял. Для семей предложены 27-дюймовые модели, а компактные 24-дюймовые сушилки сокращают время обработки белья.

Image: Samsung

Новинки сохраняют фирменный дизайн Bespoke с возможностью кастомизации, но акцент сделан на интеллектуальные функции.

Старт продаж и цены пока не объявлены — очевидно, Samsung намерена конкурировать с LG и Miele в премиум-сегменте «умной» техники. Вопросы вызывает отсутствие данных о точной загрузке барабанов (в кг) и уровне шума, что может стать ключевым для покупателей.