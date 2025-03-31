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Представлен смартфон Vivo Y300 Pro+ на Snapdragon 7s Gen 3 с аккумулятором 7300 мАч
Vivo Y300 Pro+ становится очередным представителем серии Vivo Y300

Vivo расширила серию Y300 новой моделью. Vivo Y300 Pro+ в понедельник был представлен в Китае. Аппарат имеет ряд привлекательных для своей ценовой категории возможностей, а в глаза бросается гигантская батарея ёмкостью 7300 мАч.

Vivo Y300 Pro+ обладает экраном AMOLED 6,77 дюйма с частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+, разрешением FHD+ и яркостью до 5000 нит. Используется чип Snapdragon 7s Gen 3, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Сзади установлен основной сенсор Sony IMX882 с разрешением 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп, а на передней панели — камера для селфи на 32 Мп.

Аппарат поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Это одна из самых больших батарей в современных пользовательских смартфонах. Другие характеристики включают Bluetooth 5.2, стерео-динамики, NFC, два слота для SIM-карт, Wi-Fi 6, Aura light LED, а также Android 15 с пользовательской оболочкой OriginOS 15.

Смартфон предлагается серебряного, чёрного и розового цветов. Он доступен в четырёх конфигурациях памяти:

  • 8 ГБ + 128 ГБ — 1799 юаней.
  • 8 ГБ + 256 ГБ — 1999 юаней.
  • 12 ГБ + 256 ГБ — 2199 юаней.
  • 12 ГБ + 512 ГБ — 2499 юаней.

В других странах эта модель может продаваться как iQOO Z10.

#смартфоны #vivo
Источник: gizmochina.com
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