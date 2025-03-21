Представлена 5G-версия смартфона Vivo V50 Lite

Компания Vivo недавно представила V50 Lite 4G, а теперь она выпускает и его 5G-версию. Как и ожидалось, обе модели имеют много общего, а основные различия сводятся к процессору.

V50 Lite 5G сохраняет тот же дизайн, что и его 4G-версия, с овальным модулем камеры на задней панели, плоскими гранями и экраном с отверстием под фронтальную камеру спереди. Цветовые варианты немного обновились: чёрный и золотой остались, добавлены два новых оттенка — Fantasy Purple с перьевым узором и Silk Green с волнообразным рисунком.

Спереди расположен 6,77-дюймовый экран OLED с частотой обновления 120 Гц. Панель FHD+ обладает яркостью 1300 нит в режиме HBM и достигает пиковых 1800 нит. Она также сертифицирована SGS за низкий уровень синего света.

В вырезе сверху находится фронтальная камера на 32 Мп, а сзади установлены основной сенсор Sony IMX882 на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив на 8 Мп.

За работу устройства отвечает тот же аккумулятор на 6500 мАч, что и в V50 Lite 4G, с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Несмотря на большой аккумулятор, смартфон остаётся тонким — всего 7,79 мм. Vivo утверждает, что аккумулятор сохранит 80% своей ёмкости спустя пять лет использования.

Самое очевидное отличие между двумя версиями — это процессор. Vivo заменила Snapdragon 685 из 4G-версии на MediaTek Dimensity 6300 для версии с 5G. В паре с ним идёт 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ или 512 ГБ хранилища UFS 2.2.

Аппарат работает на FunTouch OS 15 поверх Android 15. Он оснащён ИИ-функциями, которые могут улучшать или удалять объекты на фото, а также поддерживает Google Circle to Search.

Устройство также имеет сертификацию военной прочности и степень защиты IP65 от пыли и воды.

Vivo V50 Lite 5G доступен в Испании по цене 399 евро за версию 12 ГБ/512 ГБ.