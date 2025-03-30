Модель iQoo Z10 получит процессор Snapdragon 7s Gen 3 и 6,77-дюймовый AMOLED-экран.

Компании Vivo не раз удавалось представить на рынок смартфоны с хорошим соотношением цены и предлагаемых технических характеристик. В последние же месяцы всё больше производителей заинтересовано в увеличении автономности своих продуктов. Неудивительно, что в результате компания представляет доступный субфлагманский аппарат iQoo Z10.

Устройство получит прошлогодний 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с максимальной частотой 2,5 ГГц. Также аппарат оснастят 6,77-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления изображения в 120 Гц. iQoo Z10 также получит до 12 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор будет оснащён ёмкостью в 7300 мАч с возможностью быстрой зарядки на 90 Вт.

Новый смартфон получит 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией и дополнительный 2-мегапиксельнцый модуль. Однако, для каких целей служит вторая камера не сообщается. Фронтальный сенсор имеет разрешение 32 Мп. Аппарат будет работать на базе Android 15 с FunTouchOS 15. Также новинка получит Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Согласно имеющимся данным, конфигурация iQoo Z10 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища обойдётся в районе 230 долларов. Максимальная версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ выйдет в районе 250-260 долларов.