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TSMC начнёт массовое производство пластин 2 нм на двух заводах к концу этого года
TSMC нацелилась на продажи в сумме $30,1 млрд в 3-м и 4-м кварталах

Заводы в Синьчжу и Каошюне на Тайване являются основными объектами для производства пластин 2 нм. Согласно последней информации, полномасштабное производство на этой технологии должно начаться в этом году. До этого этапа TSMC достигла впечатляющей производительности в 60% на стадии опытного производства. С запуском обоих заводов компания сможет производить до 50000 пластин в месяц, с максимальной мощностью, установленной на уровне 80000 единиц. Спрос на чипы 2 нм, как сообщается, выше, чем на 3 нм. Если верить последним оценкам, TSMC может заработать по $30,1 млрд в 3-м и 4-м кварталах.

Так как данные о результатах опытного производства TSMC были опубликованы некоторое время назад, аналитик Минь-Чи Куо заявил, что текущий показатель значительно превышает 60%. Из этого следует, что техпроцесс 2 нм достиг того этапа, когда можно начинать полноценное производство. Согласно Economic News Daily, оба завода в Синьчжу и Каошюне будут справляться с спросом. Дэн Нистедт упомянул в X, что каждый из этих заводов может принести продажи в 1 трлн тайваньских долларов, что в переводе составляет примерно $30,1 млрд за 3-й и 4-й кварталы 2025 года.

Можно предположить, что значительная часть этого дохода будет обеспечена компанией Apple. Она, как сообщается, готовит чип A20 для iPhone 18, релиз которого намечен на вторую половину 2026 года. Также стало известно, что Qualcomm анонсирует не один, а два чипа, которые будут массово производиться по технологии 2 нм от TSMC. Одним из которых, вероятно, станет Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Возможно, единственным конкурентом TSMC на данный момент является Samsung, которая, как сообщалось ранее, достигла 30% производительности на своём техпроцессе 2 нм GAA при опытном производстве чипов Exynos 2600. Обычно TSMC могла немного отставать в освоении новых литографий, но всегда сохраняла устойчивое производство пластин.

#tsmc
Источник: wccftech.com
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