Snapdragon 8 Elite 2 показал рекордный результат в тестах AnTuTu

Преемник процессора Snapdragon 8 Elite, выпущенного в октябре прошлого года, вероятно, появится в октябре. Точное название пока неизвестно, а предварительно можно называть его Elite 2.

Согласно утечке данных из Китая, этот процессор набирает около 3,8 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. Для сравнения: в настоящее время лидером рейтинга AnTuTu является смартфон iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite, который показывает результат около 2,69 млн.

Таким образом, процессор нового поколения должен дать прирост примерно 41% по сравнению с предшественником. Конечно, AnTuTu — это только один тест. Тем не менее этот результат даёт хорошее представление о том, чего ожидать. Судя по нему, Elite 2 станет достойным преемником оригинального Elite.

Elite 2 будет использовать второе поколение процессора Oryon, разработанного Qualcomm. Ожидается, что чип будет производиться по техпроцессу TSMC 3 нм, а его CPU получит два ядра Prime и шесть ядер Performance. Используется также графический процессор Adreno 840.