Чипы Strix Point готовы прийти на настольные ПК

Согласно последним слухам, серия APU Ryzen 9000G на архитектуре Zen 5 может выйти в этом году. Судя по прошлым релизам, это будут модели Strix Point.

AMD пока не анонсировала линейку APU на Zen 5 для сокета AM5. Компания выпустила APU Ryzen 8000G Phoenix после релиза мобильных вариантов Phoenix Point. С момента запуска настольных Ryzen 9000, а также APU Strix Point на Zen 5 прошло уже немало времени.

Обычно AMD выпускает семейство APU гораздо позже, но они в конечном счёте доходят до настольных ПК. Так было с сериями Ryzen 2000G, 3000G, 5000G и 8000G, а теперь, по слухам, AMD готовит к запуску серию Ryzen 9000G. Номенклатура пока не подтверждена, но, согласно информации известного инсайдера @9550pro, AMD планирует выпуск новой серии APU для платформы AM5.

По имеющимся сообщениям, эта серия выйдет в четвёртом квартале 2025 года, но AMD пока ничего не подтверждала. Семейство APU Ryzen 9000G Strix, предположительно, является настольной версией мобильной серии «Strix Point», которая вышла во второй половине 2024 года. Судя по сравнению характеристик мобильных APU Ryzen 8000 Phoenix Point и настольных Ryzen 8000G, AMD может выпустить процессор Ryzen 9000G с числом ядер до 12.

Максимальное количество ядер для APU ранее составляло 8, а потоков — 16. Поскольку Ryzen AI 9 HX 370 имеет 12 ядер и 24 потока, предполагаемый флагман Ryzen 9000G может получить ту же конфигурацию.

Также ожидаются некоторые изменения в характеристиках, включая тактовые частоты, которые у настольных версий могут отличаться. Тем не менее, встроенная графика останется той же и, в зависимости от модели, это может быть либо Radeon 880M, либо Radeon 890M. Radeon 890M — самая быстрая встроенная графика на Strix Point, включающая 16 ядер RDNA 3.5 и работающая на частоте 2,9 ГГц. В настольном варианте частота может достигать 3 ГГц, хотя пока это только предположение.