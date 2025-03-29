12-ядерный CCD процессоров Zen 6 предположительно будет производиться на техпроцессе N2X TSMC, что приведет к повышению тактовой частоты до 6,0 ГГц

Инсайдер Moore's Law is Dead продолжил раскрывать свои утечки относительно процессорной архитектуры AMD Zen 6, добавив несколько интересных новых сведений о десктопных моделях линейки Medusa Ridge. Ранее инсайдер заявлял, что поколение Zen 6 увеличит количество ядер на CCD-матрицу до 12 и кэш L3 до 48 МБ. Новая утечка говорит о тактовой частоте, технологическом процессе и намекает на 128-битный контроллер памяти.

CCD в Olympic Ridge (ранее известный как Medusa Ridge) предположительно будет производиться на передовом техпроцессе N2X от TSMC. Говорят, что N2X является высокопроизводительным вариантом N2P. В дорожной карте TSMC не указано, чем они отличаются, но подтверждается, что массовое производство начнется в следующем году, как раз тогда, когда AMD представит настольные модели Zen 6. С другой стороны, его кристалл ввода-вывода может быть изготовлен на техпроцессе TSMC N3P или N6.

Архитектура Zen 6 по сути представляет собой двухпроцессорную конфигурацию при переходе от TSMC N4 (Zen 5) к N2X. AMD решила пойти ва-банк после того, как исторически отставала на один-два поколения техпроцесса. Хотя это отличная новость для производительности и, по слухам, приводит к 10-процентному повышению IPC, пластины N2 нельзя назвать дешевыми, и эта дополнительная стоимость практически наверняка скажется на конечных пользователях.

Moore's Law is Dead говорит, что руководство AMD хочет вывести архитектуру Zen 6 на вожделенную производителями отметку 6,0 ГГц, чего Intel уже смогла достигнуть с линейкой Raptor Lake. Кроме того, Zen 6 будет иметь возможность накладывать несколько кристаллов 3D V-cache друг на друга. Некоторые серверные компоненты могут дебютировать с ней, но вряд ли эта технология попадет в игровые модели до следующей архитектуры Zen 7.