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Новый VW Golf EV получит технологии от Rivian и будет сочетать разные двигатели
Mk9 Volkswagen Golf в 2028 году ожидается с электрической системой 800 В

Инвестиции автопроизводителя Volkswagen в размере $5 млрд в Rivian в прошлом году должны принести много выгод каждой из компаний. Для Rivian деньги и доступ к опыту VW в области массового производства и логистики станут большой помощью. Немецкий автопроизводитель получит выгоду от инженерных разработок Rivian в создании эффективных электромобилей с большим запасом хода. Одним из первых продуктов, использующих такую технологию, станет Mk9 Volkswagen Golf, который будет предлагать как электрические, так и двигатели внутреннего сгорания.

Rivian поможет VW разработать электрическую архитектуру, которая снизит сложность, сделав системы быстрее и более энергоэффективными. Одним из первых получателей этой новой системы станет электрическая версия Golf, которая появится в 2028 году. e-Golf (или как он будет называться в итоге) должен использовать новую платформу Volkswagen Scalable Systems Platform (SSP). Она предложит не только типичную модульную архитектуру автомобиля, ставшую столь популярной в последние годы, но и упростит модули управления автомобилем (разработанные с учётом вклада Rivian).

Новые модули позволяют применять SSP к различным типам автомобилей, начиная от электрического Golf и заканчивая следующими поколениями грузовиков и внедорожников Rivian. Модели начального уровня могут использовать только один или два модуля управления, в то время как более дорогие автомобили Volkswagen Group (такие как флагманский роскошный кроссовер Bentley) могут иметь несколько дополнительных модулей для поддержки более сложных систем помощи водителю, мультимедийных и удобных функций. SSP упростит производство нескольких автомобилей в одном производственном центре, позволяя брендам VW легче адаптировать свои модели в зависимости от рыночного спроса.

Помимо упрощения производства и повышения электрической эффективности, разработанная совместно с Rivian платформа получит 800-вольтовую электрическую систему. Это сделает электромобили обеих марок достойными конкурентами для таких моделей, как Hyundai Ioniq 5 и GMC Hummer EV. Преимущества архитектуры 800 В заключаются в большей эффективности батареи, более быстром зарядном устройстве, а также повышении сопротивления деградации со временем. Если судить по концептам ID.EVERY1 и ID.2all, их серийные версии по-прежнему будут использовать платформу MEB, на которой основаны ID. Buzz и ID.4. Это сделает электрический VW Golf первым массовым автомобилем, использующим систему на 800 В.

#электромобили #volkswagen
Источник: carbuzz.com
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