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GSMArena публикует результаты тестов длительности работы и скорости зарядки Oppo Reno 13 Pro
Oppo Reno 13 Pro стал дольше работать и быстрее заряжаться

Компания Oppo представила Reno 13 Pro в ноябре прошлого года в Китае и начала его международные продажи в январе. Специализирующийся на смартфонах портал GSMArena сейчас готовит его обзор, уже успев провести тестирование длительности работы и зарядки. Не дожидаясь публикации всего обзора, он делится этими сведениями уже сейчас.

Reno 13 Pro работает на процессоре Dimensity 8350 и оснащён батареей ёмкостью 5800 мА·ч. Это на 800 мА·ч больше, чем у его предшественника Reno 12 Pro. Увеличение ёмкости батареи также привело к увеличению продолжительности активного использования.

Reno 12 Pro протянул 14 часов 54 минуты, в то время как Reno 13 Pro достиг результата 16 часов 42 минуты.

Reno 13 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, но не поставляется с адаптером во всех регионах. Reno 12 Pro, который также поддерживает зарядку 80 Вт, полностью заряжался за 46 минут.

Reno 13 Pro, несмотря на более крупную батарею, потребовалось на несколько минут меньше при зарядке с таким же адаптером питания 80 Вт.

#смартфоны #oppo
Источник: gsmarena.com
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