Oppo F29 и F29 Pro вслед за Китаем добрались до Индии

Компания Oppo представила два новых смартфона в Индии — F29 и F29 Pro. Эта пара аппаратов среднего класса получила поддержку сетей 5G, особо прочные корпуса и огромные аккумуляторы.

Это не совсем новые модели — они идентичны A5 и A5 Pro, которые продаются в Китае. В Индии F29 уже доступен для предзаказа, а первая продажа запланирована на ближайшие десять дней.

Главной особенностью F29 является его надёжность. Он сертифицирован по стандартам IP69, IP68 и IP66 на погружение в воду и защиту от водяных струй. Поскольку это относится только к пресной воде, Oppo заявляет, что пошла дальше и сделала смартфон устойчивым к воздействию 18 различных жидкостей, включая кокосовую воду, средство для мытья посуды и даже жидкость для мытья стёкол. Ещё F29 5G спроектирован так, чтобы работать до 4 часов при температуре до -35 градусов Цельсия.

Oppo F29 работает на Snapdragon 6 Gen 1 с экраном 6,7 дюйма AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Передняя камера на 8 Мп расположена в отверстии в экране. Сзади установлена основная камера на 50 Мп и монохромный сенсор на 2 Мп.

Oppo F29 оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 45 Вт SuperVOOC. Толщина корпуса составляет всего 7,7 мм, а вес — 185 г. Компания утверждает, что использовала сверхпрочную алюминиевую сплавную материнскую плату, усиленные алмазной огранкой углы и стекло Gorilla Glass 7i спереди, чтобы обеспечить надёжность устройства несмотря на такие размеры.

Смартфон работает на ColorOS 15 поверх Android 15 и предлагает несколько функций на базе искусственного интеллекта, таких как Clarity Enhancer, Eraser, Reflection Remover и Unblur для изображений с движущимися объектами.

Oppo F29 5G доступен в цветах фиолетовый Solid Purple или синий Glacier Blue. Стоимость составляет 255 евро за версию 8/128 ГБ и 280 евро за 8/256 ГБ. Поставки назначены на 27 марта.

Премиальности F29 Pro добавляют экран с четырьмя изогнутыми краями и ещё более прочный корпус. Есть дополнительная сертификация MIL-STD-810H, гарантирующая устойчивость к плесени, солнечной радиации и накоплению льда.

Спереди установлен экран AMOLED 6,7 дюйма, защищённый прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Также у него более качественная передняя камера по сравнению с F29 — с сенсором на 16 Мп.

Здесь используется Mediatek Dimensity 7300 в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера осталась без изменений — основной сенсор на 50 Мп и монохромный на 2 Мп.

Oppo F29 Pro получил аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 80 Вт SuperVOOC. Компания заявила, что 20 минут достаточно для зарядки на 45%, а процесс зарядки работает даже в экстремальных погодных условиях.

Oppo F29 Pro доступен для предзаказа в цветах белый Marble White или чёрный Granite Black. Цены составляют 300 евро за 8/128 ГБ, 320 евро за 8/256 ГБ и 340 евро за 12/256 ГБ. Продажи начнутся 1 апреля.