Ноутбук Acer Go Air 2025 получил процессор Core 200H

Компания Acer представила Go Air 2025: ультратонкий ноутбук, предназначенный для профессионалов, ищущих альтернативу MacBook Air на Windows. Весом всего 999 г и с автономностью до 12 часов, он сочетает в себе портативность и высокую производительность. Ноутбук оснащен последними процессорами Intel Core 200H и 14-дюймовым экраном 2.2K.

Устройство имеет 14-дюймовый матовый экран IPS с разрешением 2240 × 1400, полным покрытием цветового пространства sRGB и функцией DC dimming для уменьшения нагрузки на глаза. С соотношением сторон 16:10 и отношением экрана к корпусу 88% он ориентирован на производительность, а 180-градусный шарнир облегчает совместное использование экрана. Acer также подчеркивает антибликовую панель как ключевую особенность для комфортного использования как в помещении, так и на улице.

Go Air получил 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ. Он работает на процессоре Core 5 210H (с четырьмя производительными ядрами) или Core 7 240H (с шестью производительными ядрами). Оба охлаждаются двумя тепловыми трубками 6 мм и большими вентиляторами. Несмотря на тонкий дизайн, ноутбук оборудован тремя портами Type-C (один только для передачи данных, один полностью функциональный), HDMI 2.0, USB-A и разъёмом для наушников. Это больше, чем у большинства ультрапортативных устройств.

Цена на Go Air начинается с 5299 юаней ($730) за модель с Core 5 и 5699 юаней ($785) за модель с Core 7. Он позиционируется как средне-премиальный вариант, с батареей на 60 Вт•ч и поддержкой Wi-Fi 6. Неизвестно, будет ли выпущена международная версия ноутбука и когда это может произойти.