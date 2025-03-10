Vivo Y300i стал очередным аппаратом с большим аккумулятором

Компания Vivo анонсировала в Китае новинку линейки Y — модель Y300i. Этот смартфон стал обновлением прошлогоднего Y200i, получив более ёмкий аккумулятор, поддержку 5G и экран с частотой 120 Гц. При этом цена осталась достаточно доступной.

Внешне Vivo Y300i — типичный представитель бюджетного сегмента. Он оснащён 6,68-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+. Частота обновления достигает 120 Гц. Фронтальная камера на 5 Мп размещена в аккуратном вырезе на экране.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 4 Gen 2. Это современный чип 4 нм с восемью ядрами (Cortex-A78 и Cortex-A55). Графику обрабатывает ускоритель Adreno 613.

Смартфон поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 ГБ. Встроенное хранилище — до 512 ГБ по стандарту UFS 2.2. Слота для карты памяти, судя по всему, не предусмотрено.

Основная камера Y300i — это 50 Мп сенсор с апертурой f/1.8 и вспышкой. Данных о дополнительных модулях, вроде сверхширокого, нет. Для разблокировки используется боковой сканер отпечатков, встроенный в кнопку питания.

Автономность даёт батарея на 6500 мАч с зарядкой мощностью 44 Вт. Среди коммуникаций — 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC и USB-C. Есть стереодинамики и звук через USB-C, но аудиоразъёма 3,5 мм не добавили.

Новинка предлагается в трёх оттенках: чёрный нефрит, титан и голубой иней. Толщина корпуса варьируется от 8,09 до 8,19 мм, а вес — около 205–206 г, что неплохо для такой батареи.

Vivo Y300i доступен в трёх конфигурациях с объёмами памяти 8 ГБ и 12 ГБ и объёмами хранилища 256 ГБ и 512 ГБ. Их стоимость составляет 1499 юаней, 1599 юаней и 1799 юаней.

Предзаказы открыты с 10 марта 2025 года, а старт продаж в Китае намечен на 14 марта. О выходе на другие рынки пока не сообщается



