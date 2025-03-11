Появление смартфона Vivo V50 Pro уже не за горами

В прошлом году компания Vivo представила аппараты Vivo V40 и V40 Pro для разных стран. В прошлом месяце в разных регионах появился Vivo V50. Пока компания не анонсировала V50 Pro, что намекает на его вероятный более поздний выход. Тем временем сообщается, что бренд работает над другими моделями серии V50, такими как V50 Lite, V50 Lite (4G) и V50. Теперь в бенчмарке Geekbench появился новый смартфон Vivo с неизвестным названием. Предполагается, что это может быть V50 Pro.

Аппарат фигурирует под модельным номером V2504. В поле «системная плата» указано, что он работает на процессоре MediaTek MT6989. Этот номер модели связан с чипами Dimensity 9300 или D9300+. Однако максимальная частота 3,4 ГГц показывает, что установлен Dimensity 9300+.

Geekbench также раскрывает, что V2504 получил 8 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 15. В одноядерном тесте Geekbench 6 устройство набрало 1178 баллов, а в многоядерном — 4089 баллов.

Ранее выпущенные Vivo V40 Pro и V30 Pro представляли собой изменённые версии Vivo S18 Pro и S19 Pro, которые продаются только в Китае. Поэтому V50 Pro может оказаться слегка модифицированной версией S20 Pro на базе Dimensity 9300 Plus, который дебютировал в декабре.

Vivo S20 Pro оснащён 6,67-дюймовым экраном AMOLED 1,5K 120 Гц с минимально изогнутыми краями. Передняя камера на 50 Мп поддерживает автофокус. На задней панели расположены основной сенсор 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив 50 Мп и перископическая телеобъективная камера тоже 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Ёмкость аккумулятора 5500 мАч, есть быстрая зарядка 90 Вт.