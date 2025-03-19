Sony якобы разрабатывает камеру для смартфонов с разрешением 200 Мп

В данный момент только Samsung является известным производителем, предлагающим камеры для смартфонов с разрешением 200 Мп. Многие производители мобильных устройств, особенно китайские, активно их используют. Благодаря этому южнокорейская компания получила монополию в этом сегменте. Однако вскоре у него появится конкурент из Японии — Sony.

По данным инсайдера Digital Chat Station, Sony разрабатывает камеру 200 Мп для смартфонов. Она якобы будет больше по размеру, чем у Samsung (самая большая у Samsung имеет размер 1/1.3 дюйма). Если это правда, то 200 Мп камеры ISOCELL от Samsung больше не будут лидерами на рынке.

Инсайдер утверждает, что Sony установит этот датчик в основные камеры своих флагманских смартфонов, которые выйдут позже в этом году. Японская компания, скорее всего, будет продавать его и другим брендам. А с учётом того, что китайские бренды постоянно охотятся за новыми технологиями, они могут отказаться от 200 Мп камер ISOCELL от Samsung в пользу решения от Sony, если оно окажется более продвинутым.

Если Samsung хочет остаться конкурентоспособной на рынке камер 200 Мп, ей скоро придётся выпустить новые модели с увеличенным размером датчика.