У часов Pebble Core Time 2 будет сенсорный экран

Часы Pebble Time 2 должны были быть выпущены ещё в 2016 году, но этого не случилось после того, как Fitbit купила компанию. Ждать пришлось 9 лет, и в этом году часы с названием Core Time 2 поступят в продажу с рядом крупных обновлений.

После того как PebbleOS стала системой с открытым исходным кодом в начале этого года, основатель Pebble Эрик Мигиковски объявил, что выпустит новые умные часы в стиле Pebble. Первые две модели — это Core 2 Duo, переосмысление Pebble 2, и Core Time 2, переиздание Pebble Time 2, так и не выпущенных.

Core Time 2 — это умные часы на PebbleOS, которые создаются практически с нуля, но в них есть всё, чего люди хотели от Pebble Time 2 почти десять лет назад. Цветной e-paper экран имеет размер 1,5 дюйма, что больше, чем у любых выпущенных ранее Pebble, и совпадает с размером, обещанным для Pebble Time 2. Также тут металлический корпус и металлические кнопки, датчик сердечного ритма и улучшенный вибромотор по сравнению с предыдущими поколениями Pebble (и лучше того, что было бы в версии 2016 года).

Автономность тоже намного выше, чем могла бы быть — заявлено 30 дней на одной зарядке против всего 10 дней ранее. Но, возможно, главное обновление — это сенсорный экран в Core Time 2.

Такого никогда не планировалось для Pebble Time 2, в основном потому, что сенсорные экраны никогда не были «фишкой» Pebble. Основатель Эрик Мигиковски объясняет, что добавил сенсорный экран из-за поддержки виджетов на циферблатах — это функция, которая ему нравится в новых часах (например, Wear OS, Apple Watch), и без сенсорного экрана она бесполезна. Однако кнопки по-прежнему останутся основным способом управления. Он добавляет, что сенсорный экран никак не повлияет на автономность.

Дизайн Pebble Time 2 отличается от Core Time 2. Новый продукт больше похож на Pebble 2 с угловатым дизайном, в отличие от более плавных форм версии 2016 года. Как отмечает Мигиковски, одно из преимуществ этого — плоское стекло новых часов будет намного меньше бликовать и отражать свет по сравнению с Pebble Time 2, если бы они вообще вышли.

Core Time 2 уже доступны для предзаказа за $229 и начнут поставляться в декабре. Количество будет ограничено. Пока продукт находится на стадии «первых прототипов». Часы выйдут в чёрном и белом цветах.