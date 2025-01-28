Часы Pebble представляли собой первое поколения умных часов. Затем компания обанкротилась. Теперь, почти через 10 лет, предстоит перезапуск культовых часов, ряд из которых работают и по сей день.

«Мы возвращаем умные часы Pebble на рынок», — обещает сайт repebble.com. Эта новость наверняка обрадует многих поклонников классических смарт-часов. За проектом стоит Эрик Мигиковски, который в 2012 году выпустил электронные смарт-часы с помощью весьма успешной кампании на Kickstarter и, будучи основателем Pebble Technology Corporation, продал более двух миллионов смарт-часов.

Pebble возвращается на рынок. Фото: oatjo

В 2016 году его компания была вынуждена объявить о банкротстве и была куплена компанией Fitbit, которую впоследствии приобрела Google. Перезапуск линейки часов стал возможным благодаря тому, что Google выпустила операционную систему Pebble с открытым исходным кодом.

Основатель Pebble, который, по мнению портала Techcrunch, просто опередил время, а затем отказался от первоначальной концепции устройств, теперь хочет действовать иначе. Без венчурного капитала или краудфандинговой кампании проект изначально будет финансироваться за счет собственных ресурсов и будет полагаться исключительно на спрос.

Вместе с небольшой командой он работает над новыми умными часами, которые будут работать на базе PebbleOS с открытым исходным кодом и предлагать те же популярные функции, что и оригинальная модель. Кроме того, «есть несколько забавных новых вещей», пишет Мигиковски.

появятся в новинке характеристики, которые он особенно ценит. Аккумулятор должен работать долго, а постоянно включенный дисплей должен быть легко читаемым даже при ярком солнечном свете. Кроме того, имеется понятный пользовательский интерфейс, ориентированный на такие основные функции, как отображение времени, сообщения и управление музыкой.

Безусловно, есть основания полагать, что сегодня интерес к умным часам по-прежнему большой. После банкротства Pebble быстро сформировалось сообщество, которое, помимо прочего, создало магазин приложений и с тех пор поддерживает рынок подержанных устройств.

Так что на самом деле все еще существуют некоторые рабочие оригинальные Pebbles. По словам Мигиковски, самой большой проблемой для второго поколения является разработка программного обеспечения.