Внезапное обновление старого смартфона Google привело к проблемам

В начале года Google неожиданно выпустила обновление прошивки для смартфона Pixel 4a. Многие пользователи сообщили, что после него их устройства стали нестабильными или вовсе непригодными для использования. Это заставило их задуматься, было ли обновление действительно необходимо. Теперь австралийская организация раскрыла истинную причину обновления.

В январе Google запустила так называемую «программу повышения производительности батареи», заявив, что некоторым Pixel 4a требуются новые функции управления питанием, чтобы предотвратить деградацию аккумулятора. Компания предупредила, что обновление может снизить ёмкость батареи на отдельных устройствах и предложила ограниченные варианты компенсации для затронутых пользователей.

После выхода обновления владельцы Pixel 4a почувствовали последствия предупреждения Google. Некоторые смартфоны стали практически непригодными для использования, так как их автономность резко снизилась.

Теперь Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей назвала куда более серьёзную и обоснованную причину обновления. Организация недавно объявила отзыв смартфонов Google Pixel 4a, проданных в Австралии с 2020 по 2022 год, ссылаясь на риск перегрева, который может привести к возгоранию или ожогам.

По данным комиссии, проблема затрагивает не все версии Pixel 4a, а значит, обновление прошивки могло не повлиять на управление батареей в отдельных случаях. Кроме того, австралийская комиссия сослалась на программу компенсации Google для клиентов, желающих обменять старые устройства на небольшую выплату.

До этого объявления не было официальных заявлений о потенциальных проблемах перегрева у Pixel 4a. Google заявила, что австралийские власти выбрали «добровольную» программу отзыва. Пока что устройства без обновления остаются технически работоспособными, добавила компания.

Пользователи сообщают, что обновление Google значительно повлияло на ёмкость заряда аккумулятора. Теперь некоторые телефоны работают всего несколько часов, прежде чем требуют подзарядки, что делает их практически непригодными в современном мире, завязанном на мобильных устройствах.

По данным аналитиков кода, изучивших обновление, батареи Pixel 4a делятся на две категории: ATL и LSN. Google установила ограничение на ёмкость заряда для аккумуляторов LSN, чтобы снизить риск перегрева.