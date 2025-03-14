ChatGPT можно установить в качестве ассистента по умолчанию на Android для вызова с помощью кнопок и жестов

Благодаря открытой архитектуре Android на устройствах этой платформы доступно множество цифровых ассистентов. Однако у большинства из них есть ограничение — их нельзя назначить ассистентом по умолчанию. Поэтому при сравнении Google Gemini и ChatGPT на Android у Gemini есть преимущество: его можно вызвать гораздо быстрее. Теперь ChatGPT тоже можно сделать ассистентом по умолчанию.

В бета-версии v1.2025.070 для Android пользователи теперь могут установить ChatGPT в качестве основного ассистента на своём устройстве. Это позволяет вызывать его теми же кнопками и жестами, которые раньше использовались для Gemini.

Если установить ChatGPT как ассистента по умолчанию, его можно запускать долгим нажатием на кнопку Home (если используется трёхкнопочная навигация) или свайпом вверх из нижнего угла (если включена навигация жестами). Также можно запустить его долгим нажатием на кнопку питания, если эта функция включена в настройках. Вызов ChatGPT таким способом запускает голосовой режим.

Даже после установки в качестве ассистента по умолчанию ChatGPT нельзя вызвать с помощью голосовой команды. Для этого нужны привилегированные API, доступные только доверенным предустановленным приложениям. Тем не менее, это хорошая новость для поклонников ChatGPT на Android, ведь его теперь будет удобнее использовать.