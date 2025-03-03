Модель GPT-4.5 будет постепенно распространяться среди платных пользователей

Менее чем через год после анонса GPT-4o OpenAI представила GPT-4.5 — свою самую продвинутую языковую модель для Chat на данный момент. По словам компании, GPT-4.5 приносит значительные улучшения в распознавании шаблонов, понимании контекста и решении творческих задач.

OpenAI описывает GPT-4.5 как более естественную и интеллектуальную по сравнению с предшественницей. В посте в Twitter генеральный директор Сэм Альтман даже назвал её «первой моделью, которая для меня ощущается как разговор с вдумчивым человеком».

Обновлённая модель лучше распознаёт намерения пользователя, следует инструкциям и интерпретирует тонкие подсказки, что приводит к более точным ответам. Кроме того, GPT-4.5 создана для большей креативности при генерации идей, что делает её особенно полезной для написания текстов, программирования и решения задач. Также утверждается, что она делает меньше ошибок или галлюцинаций, чем раньше.

Благодаря более широкой базе знаний GPT-4.5 ожидается, что модель превзойдёт предыдущие версии в большинстве категорий — от общих запросов до более специализированных задач.

Несмотря на свои достижения, GPT-4.5 ориентирована в первую очередь на чат-общение, а не на задачи, требующие интенсивных рассуждений. Как отметил Альтман, она «не будет разрывать бенчмарки». OpenAI продолжает предлагать отдельные модели для программирования и решения математических задач, которые пользователи могут использовать в ChatGPT при необходимости.

GPT-4.5 уже доступна пользователям ChatGPT Pro, которые платят $200 в месяц. Пользователи Team и Plus получат доступ на этой неделе через веб-версию и приложение. Альтман объяснил, что OpenAI не могла выпустить GPT-4.5 для пользователей Plus одновременно из-за высоких аппаратных требований модели. Однако компания планирует добавить больше GPU к следующей неделе, чтобы поддержать более широкую доступность.

Что касается бесплатных пользователей ChatGPT, OpenAI пока не подтвердила, станет ли GPT-4.5 доступна для них и когда. Однако, основываясь на прошлых запусках, компания может представить ограниченную версию в ближайшие месяцы.

Интересно, что анонс OpenAI произошёл всего через день после того, как Amazon представила Alexa+ — своего нового чат-бота на базе генеративного ИИ. Alexa+ будет доступна как отдельное приложение для Android и iOS, а также в веб-версии.