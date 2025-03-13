В сеть попали детали патента Fitbit, намекающие на неинвазивный способ измерения

Похоже, что компания Fitbit работает над неинвазивным способом отслеживания кровяного давления с помощью будущего носимого устройства. Поданный компанией патент раскрывает планы по оснащению носимого устройства биометрическими датчиками, которые смогут отслеживать изменения кровотока и жёсткости артерий.

Обычно давление измеряется с помощью манжеты, которая сжимает руку, чтобы зафиксировать поток крови, а затем ослабляет захват, чтобы показать результат. Достичь этого на фитнес-трекере кажется затруднительным. Однако издание отмечает, что Fitbit детально описала эту функцию. В патенте говорится, что устройство будет оснащено комбинацией датчиков давления и оптических сенсоров. Это могут быть как смарт-часы, так и умное кольцо. Более ранние слухи указывали на то, что компания может работать над умным кольцом, которое сможет отслеживать давление, уровень глюкозы, липиды, гемоглобин, питание и другие фитнес-показатели.

Это даёт основания думать, что новый патент может касаться именно кольца. В идеале носимое устройство должно иметь ремешок или сенсоры, способные фиксировать колебания кровотока или жёсткость артерий.

«В заявке описана система, где сенсоры прижимаются к коже и фиксируют небольшие механические изменения, вызванные движением крови по артериям», — добавляет издание. Это должно работать в связке со стандартными PPG-сенсорами, которые используют свет для измерения кровотока и давления. Устройство будет объединять оба показателя для более точного измерения давления.

Как такое носимое устройство, как смарт-часы или кольцо, сможет сжиматься, как традиционный тонометр? На этот вопрос патент тоже отвечает. В нём говорится, что «носимое устройство Fitbit может использовать надувные или механически управляемые элементы, чтобы оказывать давление на кожу в меньших масштабах». Это делает вариант с умным кольцом менее вероятным.

Это не первый подобный патент Fitbit. В 2023 году компания представила нечто похожее — одобренный FDA ремешок для часов, который мог раздуваться для измерения давления. Однако в последующих моделях Fitbit эта технология так и не появилась.

Компании постоянно подают патенты на нестандартные функции, но это не значит, что они дойдут до реального устройства. Однако если такая функция появится, это даст Fitbit преимущество перед конкурентами.