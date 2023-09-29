На устройстве предлагается ряд приложений

Компания Fitbit представила очередной фитнес-трекер под названием Charge 6. Внешний вид у него мало изменился, но появилась небольшая тактильная кнопка на левой стороне с вибрацией при нажатии. Эта кнопка может возвращать циферблат на экран или активировать экран без необходимости дотрагиваться до него.

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Устройство полностью сделано из переработанного алюминия и выпускается в чёрном, серебряном и золотом цветовых вариантах. Оно защищено стеклом Gorilla Glass и способно пережить погружение в воду на 50 м.

Главным новшеством в плане функциональности является улучшенная точность отслеживания. Технология применяется та же, что в часах Pixel Watch. В результате точность снятия показаний выросла на 60%. Поддерживается трансляция сердечного ритма в реальном времени на спортивные аксессуары-производителей вроде NordicTrack, Peloton, Concept2 и Tonal.

Поддерживаются 20 новых режимов физической активности, их общее число составляет 40. Теперь трекер может работать с силовыми тренировками и катанием на лыжах. Имеется приложение для сканирования электродермальной активности. Это означает отслеживание уровня пота на коже, что способно указать на уровень стресса организма.

Отслеживаются и более традиционные параметры, такие как пройденные шаги, сон, распознавание видов физической активности. На устройстве предлагаются сервисы Google вроде YouTube Music, Card Google и Google Wallet. Устройство работает на протяжении 7 дней без постоянно активного экрана. Магнитное зарядное устройство осталось неизменным по сравнению с Charge 5.

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Цена трекера на Amazon составляет 159,95. Продажи в 30 странах начнутся 12 октября. Покупатели получат полугодичную подписку на сервис Fitbit Premium, сообщает Gizmochina.