Доля Samsung на рынке смарт-часов по итогам 2024 года увеличилась

Рынок смарт-часов в 2024 году впервые показал падение, сообщили на этой неделе аналитики. Хорошая новость для Samsung — компания увеличила свою долю на фоне падения показателей Apple.

Samsung в 2024 году повысила свою долю мировых поставок на 3%. По данным Counterpoint Research, новые часы Galaxy Watch 7, Watch Ultra и Watch FE «показали высокий уровень распространения» и помогли корейскому производителю отгрузить больше часов, чем годом ранее.

В целом Samsung заняла 9% рынка смарт-часов и стала третьей. Её обошли Huawei, увеличившая поставки на 35% за год, и Apple, чьи поставки упали на 19% по сравнению с 2023 годом.

Согласно отчёту, основным фактором глобального снижения поставок стала Apple. Apple Watch не привлекли покупателей, особенно в Северной Америке, где потенциальные клиенты не сочли Series 10 достаточно интересными для обновления.

Сегмент детских смарт-часов, наоборот, показал рост. Лидером в этой категории стала компания Imoo.

Этот тренд, возможно, подтолкнул Samsung к выпуску Kids Mode для Watch FE и ремешка Galaxy Watch Kids Band для 40 мм Watch 4 и более новых моделей. Galaxy Watch Kids Band стоит $25.

Что касается будущего мирового рынка смарт-часов в 2025 году, аналитики ожидают, что поставки «будут постепенно восстанавливаться и покажут рост, исчисляющийся однозначным числом в процентах». Это может быть связано, в том числе, с интеграцией большего числа ИИ-функций в премиальные модели.