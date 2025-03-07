Эти гибридные часы обладают водонепроницаемостью до 200 метров и оснащены двойной светодиодной подсветкой

Появилась в продаже новая модель часов Casio G-Shock GMAP2125W-6A, которая была выпущена в честь Международного женского дня. Часы представляют собой гибридную модель с водонепроницаемостью 20 бар. Одной из примечательных особенностей этих часов является двойная светодиодная подсветка.

Однако, хотя модель была анонсирована некоторое время назад компанией Casio, часы почему-то не были выпущены официально к Международному женскому дню. Вместо этого, их уже можно приобрести в розничных магазинах третьих лиц. В Канаде эти часы доступны в магазине WatchIt по цене 139 канадских долларов, а в странах Евросоюза, где они известны как GMA-P2125W-6A, можно приобрести в магазине helveti за 102,90 евро. Однако, следует отметить, что официальная рекомендованная цена на эти часы составляет 99,00 долларов США или 99,90 евро.

В дополнение к их прочности, эти часы обладают возможностью отображения времени в разных часовых поясах, а также функцией таймера обратного отсчета и несколькими будильниками. Внутренний механизм часов работает на батарейке CR1025 и имеет срок службы до трех лет.



