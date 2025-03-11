Американская классика Boulton Death Stranding 2 Limited Edition.

Фанаты игры Death Stranding получили возможность предзаказать стильные часы из второй части серии. Этот аксессуар связан с новым персонажем Нилом. Часы созданы совместно с известным брендом Hamilton. Их цена — больше $1500.

Нил — новый герой Death Stranding 2: On the Beach. Его играет актер Лука Маринелли. Персонаж появился в свежем трейлере игры. Внешний вид Нила напомнил многим Солида Снейка из Metal Gear. Особенно выделяются часы, которые он надевает перед тем, как повязать бандану.

Часы называются American Classic Boulton Death Stranding 2 Limited Edition. У них черный корпус из титана. Браслет тоже титановый. На циферблате — темно-серые и оранжевые детали. Купить их можно будет с 26 июня 2025 года, в день выхода игры. Стоимость — 1,395 швейцарских франков, или около $1588. В Великобритании цена чуть выше — £1380, то есть примерно $1785.