Относительно небольшой смартфон OnePlus 13T получит аккумулятор 6000 мА·ч

Слухи о OnePlus 13T, новом компактном флагманском смартфоне китайской компании, продолжают появляться снова и снова. Очередной раскрыл несколько интересных деталей, включая ёмкость аккумулятора и намёк на цену.

Инсайдер на Weibo утверждает, что OnePlus 13T может выйти в мае. Этот смартфон может составить конкуренцию лучшим компактным моделям, предлагая процессор Snapdragon 8 Elite по цене, которая будет ниже, чем у других флагманов на Android.

Ранее сообщалось, что OnePlus 13T получит экран размером 6,3 дюйма и двойную камеру с основной 50 Мп. Хотя это меньше, чем 6,82-дюймовый экран OnePlus 13, по сегодняшним меркам 6,3 дюйма — это скорее средний размер, чем действительно компактный.

С относительно доступной ценой у OnePlus 13T наверняка будут компромиссы. Утверждается, что у него будет двойная камера вместо более продвинутой системы с несколькими модулями. Какая функция у второго объектива — телефото или сверхширокоугольная — пока остаётся загадкой.

Также сообщается, что OnePlus 13T останется с оптическим сканером отпечатков пальцев, как в прежних флагманах OnePlus, вместо ультразвуковой технологии из OnePlus 13. Ожидается, что новинка получит самый большой аккумулятор среди аппаратов своей категории — 6000 мА·ч, как у более крупного OnePlus 13.

Изначально смартфон фигурировал в слухах как OnePlus Mini, но в прошлом месяце его назвали 13T. После того как OnePlus не выпускала версии T с 2022 года, этот запуск может ознаменовать возвращение серии.