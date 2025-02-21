OnePlus поднимет ёмкость аккумулятора за счёт увеличения доли кремния

Китайские производители смартфонов, такие как OnePlus, Vivo, Xiaomi и другие, опережают конкурентов в сфере аккумуляторных технологий. Благодаря новым разработкам компании смогли разместить огромные батареи в весьма тонких устройствах. OnePlus может пойти ещё дальше, создав самый большой мобильный аккумулятор в мире для традиционных смартфонов.

Китайские бренды устанавливают огромные аккумуляторы в свои смартфоны благодаря новой технологии кремний-углеродных (Si/C) батарей. Инсайдер Digital Chat Station говорит, что OnePlus и Oppo могут работать над аккумулятором ёмкостью 8000 мАч. Он утверждает, что рост ёмкости стал возможен благодаря увеличению содержания кремния до 15 %. Это является значительным прогрессом по сравнению с 6 % в OnePlus Ace 3 Pro.

Кремний способен хранить гораздо больше ионов лития, чем графит, что и сделало возможным рост ёмкости аккумуляторов в последних китайских флагманах. Аккумулятор нового поколения также поддерживает проводную быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Разработкой новой технологии занимается Ouga Lab — исследовательская и научно-исследовательская группа OnePlus и Oppo.