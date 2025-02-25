OnePlus Watch 3 могут получить поддержку LTE за пределами Китая

Компания OnePlus в начале февраля выпустила очередное поколение своих смарт-часов. Они были улучшены по сравнению с OnePlus Watch 2 во всех ключевых аспектах, включая продолжительность работы. Появилось больше функций для здоровья и вращающаяся заводная головка. Однако не были устранены два главных недостатка: отсутствие меньшей версии и поддержки LTE. Похоже, OnePlus планирует заняться этими недостатками до конца года.

Руководитель отдела исследований и разработок в OnePlus Health Lab Лео Чжана дал интервью, где намекнул на планы OnePlus выпустить более компактные часы позже в этом году. Чжан признал, что 46-миллиметровые OnePlus Watch 3 слишком большие и громоздкие для людей с маленькими запястьями, особенно для женщин. Он отметил, что OnePlus прислушалась к отзывам пользователей и «исправит это в этом году».

Чжан также затронул тему отсутствия поддержки LTE в OnePlus Watch 3. В Китае часы доступны с LTE, но глобальная версия поддерживает только Wi-Fi/Bluetooth. Он пояснил, что на мировых рынках OnePlus необходимо сотрудничать с операторами связи для активации LTE на своих устройствах, что является «большим препятствием».

Однако компания работает и над этим недостатком. «Я никогда не оставляю телефон, когда тренируюсь на улице, но многие люди хотят использовать часы автономно — особенно потому, что у них своя операционная система, что делает это возможным. Поэтому LTE — это то, над чем мы работаем, и если наше сотрудничество с операторами, особенно в Европе, будет успешным, у нас появится и эта функция», — сказал Чжан.

Более компактная модель и поддержка LTE сделали бы OnePlus Watch 3 ещё более привлекательными и расширили потенциальную аудиторию устройства. Благодаря конструкции с двумя процессорами OnePlus Watch 3 с LTE смогут работать дольше, чем большинство часов на Wear OS, что даст им серьёзное преимущество перед конкурентами.

OnePlus Watch 3 вышли менее месяца назад, поэтому компания вряд ли представит уменьшенную версию или модель с LTE в ближайшее время. Вероятно, OnePlus анонсирует эти модели во второй половине 2025 года.