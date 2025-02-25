OnePlus Watch 3 не поступят в продажу сегодня, как было запланировано

Анонсированные в начале февраля и изначально намеченные к выпуску на сегодня, OnePlus Watch 3 официально перенесены на апрель. Часы предлагают несколько улучшений, включая увеличенное время автономной работы по сравнению с предыдущим поколением и улучшенный мониторинг здоровья.

Причиной переноса стала недавно обнаруженная опечатка на корпусе OnePlus Watch 3, где было написано Meda in China. OnePlus поясняет в пресс-релизе:

Глобальный технологический бренд OnePlus сегодня объявил, что старт продаж долгожданных OnePlus Watch 3, изначально намеченный на 25 февраля 2025 года, перенесён на апрель 2025 года. Задержка вызвана незначительной типографской ошибкой, обнаруженной ниже циферблата, которую компания исправляет в новой партии. Предзаказы на исправленное устройство продолжатся с 25 февраля. Предзаказы останутся открытыми вместе со скидкой $30, которую OnePlus предлагает первым покупателям. Для клиентов, которые получат версию OnePlus Watch 3 с надписью «Meda in China», возврат будет доступен «без вопросов».

OnePlus также намекнула на будущие версии Watch, включая модель с LTE и уменьшенный размер.